На Запорожской АЭС на четыре месяца отключили энергоблок

Киев, , 10:28 — REGNUM Плановый ремонт третьего энергоблока начался на Запорожской АЭС, сообщает 4 октября пресс-служба государственного предприятия «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок №3 был отключен от сети в ночь на 4 октября. Ремонт продлится четыре месяца — до 25 января 2019 года. Отмечается, что на Запорожской АЭС по-прежнему работают еще четыре блока суммарной мощностью 2,97 тыс. МВт.

Напомним, ранее на Запорожской АЭС отключили второй энергоблок из-за поломки на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Ремонт продолжался пять дней.

Запорожская АЭС — крупнейшая на Украине станция, ее шесть энергоблоков производят 22% всей электроэнергии в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен из-за поломки