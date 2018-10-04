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На Запорожской АЭС на четыре месяца отключили энергоблок

Техника

Его отключили для планового ремонта

Киев, 4 октября 2018, 10:28 — REGNUM  Плановый ремонт третьего энергоблока начался на Запорожской АЭС, сообщает 4 октября пресс-служба государственного предприятия «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок №3 был отключен от сети в ночь на 4 октября. Ремонт продлится четыре месяца — до 25 января 2019 года. Отмечается, что на Запорожской АЭС по-прежнему работают еще четыре блока суммарной мощностью 2,97 тыс. МВт.

Напомним, ранее на Запорожской АЭС отключили второй энергоблок из-за поломки на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3. Ремонт продолжался пять дней.

Запорожская АЭС — крупнейшая на Украине станция, ее шесть энергоблоков производят 22% всей электроэнергии в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй энергоблок Запорожской АЭС отключен из-за поломки

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Атомная энергетика
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