Спасатели приготовили для космонавтов «Союза МС-08» сладкий сюрприз

Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Космонавтов с Международной космической станции после приземления в степях Казахстана ждёт сюрприз. Поисково-спасательная группа Центрального военного округа встретит астронавтов корабля «Союз МС-08» оренбургской дыней.

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Как уточнили в пресс-службе военного ведомства, эту ягоду попросил привезти космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Дыню к месту посадки капсулы космического корабля доставят вертолетом Ми-8.

Напомним, к месту предполагаемой посадки капсулы уже были направлены четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица» с военнослужащими. Ранее в Казахстан была переброшена авиационная группировка ЦВО в составе 12 вертолётов и трёх самолётов. Всего участие в поисково-спасательной операции принимают около 180 военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, продолжительность пребывания в космическом полёте экипажа экспедиции МКС-55/56 составила 197 суток. В космосе экипаж «Союз МС-08» отправился 21 марта 2018 года. После расстыковки ТПК «Союз МС-08» с Международной космической станцией и до прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева (Роскосмос), астронавта Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавта Александра Герста (ESA).

Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-08» ожидается в 14:45 по московскому времени в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

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