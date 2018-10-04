Первокурсники из Тюмени сконструировали 18 машин Голдберга

Тюмень, , 09:09 — REGNUM Итогом 24-часового студенческого форума разработчиков в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) стал запуск 18 машин Голдберга, сообщила пресс-служба вуза.

Для студентов Высшей инженерной школы EG ТИУ этот форум стал серьёзным испытанием — итогом первого месяца учёбы. Все конструкции были объединены сюжетом романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Кроме конструирования и технической защиты, которая состоится у каждой команды отдельно, они (студенты) освещали работу своих проектных команд в соцсетях, приготовили брендинговые страницы. То есть они приобрели несколько компетенций», — сообщил руководитель проектного офиса «Высшая инженерная школа EG» Алексей Пимнев.

Отмечается, что лучшая команда хакатона обеспечила себе участие во Всероссийских соревнованиях по конструированию машин Голдберга. Организатором первых подобных состязаний выступил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Машина Голдберга — это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино».

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