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Citroen представила на мотор-шоу в Париже гибридную версию C5 Aircross

Техника

Суммарная мощность силовой установки кроссовера равна 225 л. с

Париж, 4 октября 2018, 07:52 — REGNUM  Гибридный автомобиль Citroen C5 Aircross PHEV смогли увидеть посетители Парижского автосалона, французская компания провела официальную премьеру машины. Об этом 3 октября сообщил портал Carscoops.

Автомобиль представляет собой плагин-гибрид. Он оборудован 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 180 л.с. и электродвигателем мощностью 109 л. с. Суммарная мощность установки равна 225 л. с., запас хода на электромоторе составляет 50 км/ч.

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Напомним, модель с традиционными ДВС французский автопроизводитель показал ещё в апреле 2017 года на мотор-шоу в Пекине. Тогда компания заявляла, что суммарная мощность мотора составит 300 л. с., а запас хода — 60 км.

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