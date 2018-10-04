В США начали разработку многоразового посадочного лунного модуля

Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса начала разработку аппарата, предназначенного для посадки на Луне, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что работа находится на стадии проектирования. В ближайшем будущем компания планирует создать многоразовый посадочный модуль, который способен садиться на лунную поверхность. Однако больше о проекте ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Blue Origin планирует брать с желающих побывать в космосе от $200 тыс. до $300 тыс. В такую сумму обойдётся космический полет на многоразовом корабле New Shepard. Продажу билетов компания планирует открыть в 2019 году.

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