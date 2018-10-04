В конце 2019 года Skoda начнёт продавать в России кроссовер Karoq

Москва, , 06:43 — REGNUM Чешская Skoda планирует выпустить на российский рынок кроссовер Karoq. Об этом 3 октября сообщил портал Autonews со ссылкой на главу российского офиса марки Яна Прохазку.

Представитель компании сказал, что продажи Karoq в нашей стране могут начаться в конце 2019 года. При этом Прохазка добавил, что кроссовер будут собирать в России, на заводе компании в Калуге или на производственной площадке ГАЗ в Нижнем Новгороде.

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Напомним, сегодня в России чешский автопроизводитель выпускает семиместную версию модели Kodiaq. Этот среднеразмерный кроссовер компания производит с 2016 года.

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