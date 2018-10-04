Mercedes отзывает 1257 машин из-за дефектов тормозов и электропроводки

Москва, , 06:31 — REGNUM Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1257 автомобилей из-за проблем с тормозами и электрическими компонентами. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали модели 222, 217, которые компания продала в 2018 году. Их задние тормозные суппорты могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией. На этих транспортных средствах в сервисном центре специалисты удалят воздух из тормозной системы заднего моста.

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Также под отзыв попали модели 166 и 292, которые компания реализовала в 2017 и 2018 году. У них могут отсутствовать две гайки для крепления токопроводящих шин в блоке предохранителей. У этих машин при необходимости будет заменён данный блок.

Напомним, 2 октября 2018 года ИА REGNUM со ссылкой на Росстандарт сообщило о том, что компания Hyundai отзывает в России 28 683 кроссовера Creta (GSr). У машин, оборудованных системой полного привода 4WD, имеется проблема с неправильным креплением топливного шланга.

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