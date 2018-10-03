СМИ: Из Санкт-Петербурга ушла субмарина, построенная для Алжира

Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Заказанная правительством Алжира дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.1 «Варшавянка» ушла из Санкт-Петербурга, сообщает 3 октября интернет-портал Mil. Press FlotProm со ссылкой администрацию морских портов Балтики.

По информации портала, субмарина еще 2 октября покинула «Адмиралтейские верфи» и через Петербургский морской канал вышла в море, взяв курс на запад. Отмечается, что в тот же день из Кронштадта ушел морской буксир ВМС Алжира «Эль-Муссиф».

Пресс-служба «Адмиралтейских верфей» и представители Рособоронэкспорта не стали комментировать эти сообщения. Однако неназванный источник в судостроительной отрасли заявил сотрудникам Mil. Press FlotProm, что вторая аналогичная подводная лодка будет передана Алжиру не позднее начала 2019 года.

Напомним, Алжир заказал две дизель-электрические подводные лодки «Варшавянка» проекта 636.1 в июне 2014 года. В марте и июне 2017 года соответственно эти субмарины были спущены на воду.

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