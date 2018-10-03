В Петербурге объявлен конкурс на закупку десяти первых электробусов

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Первые десять электробусов для постоянной коммерческой эксплуатации закупит петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», обеспечивающий движение городских «социальных» автобусов. Новые машины выйдут на маршрут в центральной части Северной столицы.

Десять электрических автобусов предполагается закупить на аукционе на общую сумму 225,6 млн рублей. Победитель конкурса должен будет поставить электробусы до конца 2018 года. Это будет первая подобная закупка автобусов с электродвигателем среди перевозчиков Петербурга.

Согласно условиям конкурса, электробусы должны иметь запас ходе не менее 240 км при полной загрузке и включенном отоплении салона. Общая вместимость салона — 75 пассажиров, из них сидячих мест — 27. Машины должны иметь низкий пол и аппарель для маломобильных пассажиров, а также USB-зарядки для гаджетов в салоне.

«Электробусы будут курсировать по маршруту №128 от Наличной ул. до Аптекарской набережной», — отметили в пресс-службе предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2018 годах «Пассажиравтотранс» тестировал сразу несколько моделей электробусов, подтвердив принципиальную возможность их использования в сложных дорожных и климатических условиях Санкт-Петербурга.

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Также напомним, что на ряде троллейбусных маршрутов в Петербурге уже несколько месяцев работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Часть пути они идут на автономном ходу, используя аккумуляторные батареи, которые заряжаются во время движения под существующей контактной сетью. Маршруты проложены в тех районах, где частично отсутствует контактная сеть, но есть потребность в троллейбусных перевозках.

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