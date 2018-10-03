Японские разработчики представили игру Mega Man 11

Осака, Япония, , 17:56 — REGNUM Игра Mega Man 11, разработанная компанией Capcom, стала 11-ой игрой в серии. К релизу своего проекта компания предоставила официальный финальный трейлер, демонстрирующий основные особенности игрового процесса и обновлённый визуальный стиль. Игра доступна на PC, PS4, Xbox ONE и Nintendo Switch.

По заверению разработчиков, Mega Man 11 станет достойным продолжением серии, полностью сохранив оригинальный игровой процесс. Обещают, что игра будет разнообразнее за счёт новых способностей героя, среди которых: замедление времени, различные суперудары и использование снаряжения поверженных противников. Критики высоко оценили Mega Man 11, также она смогла набрать 82 балла из 100 на Metacritic.

Первая часть игровой серии Mega Man вышла в 1987 году для платформы Nintendo Entertainment System. Игра была в основном позитивно принята игровым сообществом и со временем превратилась в одну из крупнейших в индустрии игровых серий.