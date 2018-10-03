Продажи Jeep в России в сентябре выросли в 2,5 раза

Москва, , 14:56 — REGNUM В сентябре 2018 года компания Jeep реализовала в России 209 машин, по сравнению с сентябрем 2017 года продажи компании на российском авторынке выросли в 2,5 раза. Об этом 3 октября сообщило агентство «Автостат».

В период с января по сентябрь 2018 года данный автопроизводитель из США продал в нашей стране 1 190 автомобилей (рост продаж — 16%). Лучшую динамику продаж показывает модель Renegade (268 ед., рост — 77%).

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре 2018 года российские дилеры Jeep начали продавать обновлённый кроссовер Cherokee. Цена на автомобиль начинается от 2 млн 255 тыс. рублей.

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