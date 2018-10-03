Фотошпионы поймали на дорогах новый Land Rover Defender

Гейдон, Великобритания, , 14:39 — REGNUM Фотошпионам удалось сфотографировать новый внедорожник Land Rover Defender, который компания собирается представить в 2020 году. Снимки были выложены 2 октября на портале Top Gear.

https://twitter.com/BBC_TopGear/status/1047171922730131456

Эксперты предположили, что автомобиль, попавший в объектив автопапарацци, имеет предсерийный кузов. Ранее глава отдела продаж Land Rover Феликс Бротигем сказал журналистам, что по дорогам Великобритании уже передвигаются четыре автомобиля, являющиеся частью пилотного выпуска. Эти машины будут проходить различные тесты.

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Напомним, Land Rover Defender — это полноприводный внедорожник, который компания выпускала в период с 1948 по 2016 год. В конструкции новой машины будет использовано то же алюминиевое шасси, которое легло в основу последнего Discovery.

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