Toyota в 2019 году возобновит продажи седана Camry в ЕС

Париж, , 14:24 — REGNUM Японская компания Toyota вновь выпустит на рынок Евросоюза модель Camry. Ожидается, что это произойдёт в первом квартале 2019 года. Об этом 3 октября сообщил портал CarWale.

Компания представила новую Camry для ЕС на мотор-шоу в Париже. Это восьмое поколение автомобиля, заводы компании начали производить эти машины ещё в 2017 году. Отмечается, что для рынка ЕС Toyota выпустит гибридную версию авто, частью силовой установки которой станет 2,5-литровый двигатель. Суммарная мощность гибридного мотора будет равна 215 л. с.

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Напомним, Toyota вывела модель Camry с рынка ЕС 14 лет назад (в 2004 году). В России новое поколение Camry японская компания начала продавать в апреле 2018 года.

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