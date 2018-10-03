Kia ProCeed с кузовом shooting brake начнут продавать в России в 2019 году

Париж, , 12:58 — REGNUM Kia ProCeed российские покупатели смогут приобрести в 2019 году. Производство машины начнётся в ноябре 2018 года за заводе южнокорейской компании в Словакии. Об этом 3 октября сообщило агентство «Автостат».

Автомобиль с кузовом shooting brake Kia показала на автосалоне в Париже. Отмечается, что все этапы создания модели проходили в Евросоюзе. Получилась машина, которая по своим габаритам оказалась ниже хетчбэка и универсала. При этом автомобиль получился длиннее родственных моделей.

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Напомним, shooting brake — это кузов автомобиля, который сочетает в себе вместимость универсала и возможности спорткара. В 2010 году в пекине компания Mercedes-Benz представила первый CLS Shooting Brake, который получил пятидверный кузов.

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