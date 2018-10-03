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На одну американскую компанию приходится 15% всего мирового трафика

Техника

Иногда компания может претендовать и на все 40% трафика

Вашингтон, 3 октября 2018, 12:00 — REGNUM  15% мирового трафика Интернет поглощается одной компанией — стриминговым сервисом Netflix, сообщает портал Sandvine.

Такие данные были получены в рамках подготовки ежегодного доклада Глобальные феномены интернета (Global Internet Phenomena). При этом исследователи подчеркивают, что в определенные часы этот показатель может доходить до 40% в США.

«В пиковые часы в фиксированных сетях это число может достигать целых 40% у некоторых провайдеров в регионе», — отметили исследователи.

В целом же на закачивание видеоматериалов уходит до 58% всего трафика сети.

Кроме того, исследователи из Sandvine обращают внимание на значительную долю в трафике скачивания с пиратских сайтов, а также он-лайн игр, первенство среди которых принадлежит League of Legends.

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