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Продажи на вторичном рынке электромобилей в России выросли в 2,8 раза

Техника

95% всех продаж приходится на Nissan Leaf

Москва, 3 октября 2018, 11:15 — REGNUM  В период с января по август 2018 года на вторичном авторынке России было продано 1 339 электрокаров, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 3 октября сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что 95% всех продаж приходится на Nissan Leaf (1 263). На втором месте в продажном рейтинге расположился Mitsubishi i-MiEV (31 шт.), в топ-3 также вошёл Tesla Model S (27 шт.).

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что российский рынок новых электрокаров растёт уже седьмой месяц подряд. В период с января по август 2018 года в нашей стране было продано 86 новых электрических автомобилей (рост продаж — 72%).

Читайте ранее в этом сюжете: Рынок электромобилей в России растет седьмой месяц подряд

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