Вьетнамская компания VinFast привезла в Париж люксовые седан и кроссовер

Париж, , 11:04 — REGNUM Вьетнамская компания VinFast показала в Париже седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA 2.0, которые получили дефорсированные двигатели от BMW. Об этом 2 октября сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1047335447779794944

Cогласно заявлениям компании, приставка Lux означает принадлежность машин к классу высококачественных роскошных автомобилей. Некоторые эксперты отмечают, что их дизайн похож на дизайн машин премиальных итальянских марок, что неудивительно, поскольку компания заказывала эскизы у таких компаний, как Italdesign Giugiaro, Pininfarina, Torino Design и Zagato.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что автомобили VinFast могут в ближайшем будущем появиться на российском рынке. Компания принадлежит вьетнамскому миллиардеру Пхам Нхат Вуонгу.

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