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Фото: Lexus показал на мотор-шоу в Париже обновлённое спортивное купе RC

Техника

Ожидается, что на рынке ЕС спорткар появится уже в конце 2018 года

Париж, 3 октября 2018, 10:44 — REGNUM  Компания Lexus в рамках Парижского автосалона представила новую версию роскошного купе RC. Автомобиль получил улучшенную аэродинамику и модернизированную подвеску. Об этом 2 октября сообщил портал Lexus News.

https://twitter.com/lexusnews/status/1047188653666123776

Ожидается, что на рынке ЕС спорткар появится уже в конце 2018 года, его цена составит около €45 тыс. или $52 тыс. Стоит отметить, что в плане дизайна новый RC заметно сдвинулся в сторону флагмана марки LC. Салон машины получил новую центральную консоль и аналоговые часы.

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Напомним, компактное купе RC японский бренд Lexus выпускает с 2014 года. Этот переднемоторный заднеприводный автомобиль может оборудоваться как традиционным ДВС, так и гибридной силовой установкой.

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