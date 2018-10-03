Из видеоигры в конструктор: Blizzard и LEGO готовят совместный проект

Ирвайн, США, , 11:25 — REGNUM Компания Blizzard опубликовала первый тизер нового проекта-сотрудничества с компанией LEGO. На видео вице-президент компании Джефф Каплан собирает из деталей LEGO фигурку Трейсер (популярный персонаж игры Overwatch). Команда Blizzard сообщила, что проект находится в стадии разработки, и увидеть наборы LEGO Overwatch можно будет в ближайшее время.

О своём сотрудничестве обе компании сообщили ещё в мае 2018 года. В готовящихся к производству наборах ожидается появление персонажей: Гендзи, МакКри, Ангела, Солдата 76, Роковой Вдовы, Жнеца и Трейсер. Дополнительной информации о наборах LEGO Overwatch компании пока не дали.

Напоминаем, что Overwatch — популярный многопользовательский командный шутер (жанр игр, основанный на стрельбе из огнестрельного оружия), созданный компанией Blizzard. По данным компании, в Overwatch играет более 40 млн игроков, а её оценка на Metacritic составляет 91 балл из 100 возможных.

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