«Трюк на публику»: National Interest о боевом дебюте F-35B Афганистане

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Первое боевое применение американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B в Афганистане подверглось критике со стороны издания The National Interest. Крайне дорогая машина брошена на уничтожение обычного схрона боевиков, говорится в публикации.

Авторы статьи недоумевают, почему самолет за $150 млн, каждый час полета которого стоит $35 тыс., использован для уничтожения тайника с «кучей АК-47 и РПГ». Они называют операцию «PR-трюком».

Истребитель пролетел тысячу миль и применил бомбы GBU-12 и GBU-32 JDAM стоимостью более $19 тыс. и $22 тыс. соответственно. Не лучший вариант вложения средств налогоплательщиков, отмечает издание, кроме того, в Афганистане присутствует довольно много самолетов, способных осуществить подобные атаки.

В день атаки замглавы Пентагона Патрик Шанахан призвал оборонное ведомство найти способы для экономии времени и средств.

Как сообщало ИА REGNUM, США потратили на создание Lockheed Martin F-35 Lightning II около $1,5 трлн. Эта программа стала одной из самых дорогих в области производства вооружений. В процессе разработчикам пришлось увеличить запланированную сумму расходов.

Ранее Пентагон отчитался о первом боевом применении новейшего самолета F-35B. Удар по объектам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командование назвало успехом.

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