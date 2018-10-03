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В «малозаметности» украинских бронекатеров есть сомнения — эксперт

Техника

Сам факт наличия башен от БМП-2 и БТР-70 в качестве боевых модулей уже ставит под сомнение качественную реализацию концепции Стелс

Москва, 3 октября 2018, 10:06 — REGNUM  Официально бронекатеры проекта «Гюрза-М» действительно имеют элементы малозаметности, однако в реальности в их малозаметности есть сомнения, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее командир катера Александр Регула заявил, что бронекатерам «Кременчуг» и «Лубны», сопровождавшим корабли «Донбасс» и «Корец» в Азовское море, удалось оставаться незаметными до момента прохождения Керченского пролива. По его словам, российские пограничники не смогли заметить катера ВМС Украины из-за «специальной геометрии, радиопоглощающих обводов корпуса и покраски».

Согласно официальным тактико-техническим характеристикам бронекатеры проекта «Гюрза-М» действительно имеют элементы радиолокационнной и инфракрасной малозаметности.

Однако сам факт наличия башен от БМП-2 и БТР-70 в качестве боевых модулей уже ставит под сомнение качественную реализацию концепции Стелс.

Да и в целом в случае с кораблями такая малозаметность может быть реализована на достаточно больших расстояниях, а здесь речь идёт об очень небольшой дальности.

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Вооруженные силы Украины
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