Компания Apple перестала игнорировать рыжеволосых людей

Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Корпорация Apple выпустила вторую публичную бета-версию iOS 12.1 с 70 новыми эмодзи. В ассортименте появились символы людей с рыжими волосами, скейтборд, знак бесконечности и другие эмодзи.

Кроме того в новой операционной системе будут эмодзи различных птиц и животных, расширится ассортимент спортивного инвентаря и еды, и даже появится супергерой и замёрзшее лицо. iOS 12.1 станет доступна пользователям в ближайшие недели. Между тем, Apple уже работает с консорциумом Unicode над следующей версией символов, которую выпустят в 2019 году. Она будет посвящена эмодзи людей с ограниченными возможностями.

Напомним, пользователи с рыжими волосами с 2015 года требовали добавить рыжеволосых персонажей в наборы смайликов и идеограмм. Они даже запустили петицию на сайте Change.org в адрес Apple и организации консорциума Unicode.

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