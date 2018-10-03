Гиперкар Aston Martin Valkyrie будет оборудован мотором V12 от Cosworth

Париж, , 09:17 — REGNUM Британский производитель Aston Martin привез на мотор-шоу в Париже гиперкар Valkyrie. Стало известно, что над созданием мотора этого автомобиля будет работать британская компания Cosworth. Об этом 2 октября сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1046807075848933376

Точные характеристики мотора компании пока что не озвучивают, однако издание обращает внимание на то что ранее Cosworth выложила в соцсети Twitter публикацию, в которой сообщила: Valkyrie будет оборудована 6,5-литровым двигателем V12, мощность которого составит 1130 л. с. Однако впоследствии этот пост был удалён.

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Напомним, Cosworth специализируется на производстве силовых установок для спортивных и гоночных автомобилей. Компания была основана в 1958 году.

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