Dacia представила на автосалоне в Париже Duster 2019 с новым двигателем

Париж, , 09:02 — REGNUM Румынская компания Dacia, являющаяся подразделением Renault, показала в Париже новую версию кроссовера Duster. Автомобиль 2019 модельного года получил новый 1,3-литровый турбированный мотор TCe. Об этом 2 октября сообщил портал Motor1.

Кроме мотора машина получила новую мультимедийную и навигационную систему, в которой теперь присутствуют функции Android Auto и Apple CarPlay. Она также стала поддерживать сервисы Waze, Whatsapp и Spotify.

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Напомним, мотор, который получил Dacia Duster 2019 уже устанавливается на ряде моделей Renault, Nissan и Mercedes. Он доступен в двух вариантах мощности: 130 л. с. (96 кВт) и 150 л. с. (110 кВт).

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