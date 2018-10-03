Авто-беспилотники начали развозить пиццу в Лас-Вегасе — видео

Лас-Вегас, США, , 08:41 — REGNUM Американская сеть пиццерий Domino’s Pizza стала доставлять своим клиентам выпечку при помощи беспилотных автомобилей. Житель города Лас-Вегас Дерек Хоскинс опубликовал в своем Facebook видео пробного заказа.

На кадрах видеоролика, снятого в сумерках, видно подъезжающий легковой автомобиль Ford без водителя за рулем. После того, как заказчик набрал код заказа на специальном терминале, закрепленном на борту авто, открылось окно задней двери и Хоскинс смог забрать свою пиццу.

https://www.facebook.com/DerekHoskinsLasVegas/videos/2188163997900631/

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в российском центре «Сколково» журналисты протестировали беспилотное маршрутное такси, разработкой которого занимается КамАЗ и НАМИ.

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