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УАЗ представил две новые версии модели «Профи»

Техника

Компания выпустила на базе этого автомобиля изотермический фургон и рефрижиратор

Ульяновск, 3 октября 2018, 07:38 — REGNUM  Российский автопроизводитель УАЗ представил две новые версии коммерческой модели «Профи». Это изотермический фургон и рефрижератор. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат».

Стоимость базовой версии изотермического фургона составляет 920,5 тыс. рублей, начальную комплектацию рефрижератора можно приобрести за 1 млн 86,5 тыс. рублей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что модель «Пикап» Ульяновского автозавода в августе 2018 года вышла в лидеры продаж в сегменте пикапов российского авторынка. Всего за обозначенный период в России было продано 1 тыс. экземпляров модели.

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