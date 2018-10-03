УАЗ представил две новые версии модели «Профи»

Ульяновск, , 07:38 — REGNUM Российский автопроизводитель УАЗ представил две новые версии коммерческой модели «Профи». Это изотермический фургон и рефрижератор. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат».

Стоимость базовой версии изотермического фургона составляет 920,5 тыс. рублей, начальную комплектацию рефрижератора можно приобрести за 1 млн 86,5 тыс. рублей.

Читайте также: Под отзыв в России попали более 28 тыс. кроссоверов Hyundai Creta

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что модель «Пикап» Ульяновского автозавода в августе 2018 года вышла в лидеры продаж в сегменте пикапов российского авторынка. Всего за обозначенный период в России было продано 1 тыс. экземпляров модели.

Читайте ранее в этом сюжете: Пикап УАЗа лидирует в продажах пикапов в России в августе