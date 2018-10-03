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Под отзыв в России попали более 28 тыс. кроссоверов Hyundai Creta

Техника

Автомобили отзываются из-за дефекта топливной системы

Москва, 3 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Компания Hyundai объявила об отзыве в России 28 683 кроссоверов Hyundai Creta (GSr) из-за дефекта крепления топливного шланга. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзывную кампанию попали машины, оборудованные системой полного привода 4WD, которые были проданы в России с 29 ноября 2017 года. В сервисных центрах специалисты проверят величину зазора между трубкой заливной горловины и креплением датчика скорости. В случае обнаружения дефекта они заменят трубку заливной горловины.

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Напомним, кроссовер Creta является лидером продаж компании Hyundai на российском авторынке. В августе 2018 года продажи этой модели выросли на 32%.

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