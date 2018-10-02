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«Черемуха» сможет определять расположение оператора БПЛА

Техника

Данное оборудование необходимо нашим военным в Сирии: авиабаза Хмеймим подвергалась атакам дронов не один десяток раз

Москва, 2 октября 2018, 21:36 — REGNUM  Российский ВПК создал модуль радиомониторинга, позволяющий обнаружить БПЛА и определить местонахождение пункта управления им. Разработчиком является холдинг «Росэлектроника», входящий в ГК «Ростех». Информация об этом размещена на сайте корпорации.

Модуль носит название «Черемуха». Дальнейший шаг — интеграция данного модуля в единый комплекс противодействия БПЛА. Созданием этого комплекса занимается АО «НИИ «Вектор», которое входит в «Росэлектронику». Комплекс состоит из модуля пассивного когерентного локатора и модуля радиоэлектронного подавления «Серп».

Проверка новой разработки показала ее высокую эффективность. «Черемуха» способна определить направление, где находится БПЛА, и направление, где находится оператор БПЛА. Погрешность определения направления составляет два градуса.

Планируется выпускать два варианта комплекса: мобильный и стационарный. Состав комплекта, расстановка его частей по территории объекта, определение зон ответственности предполагается делать во время разработки проекта с учетом требований заказчика. Кроме этого, будут учитываться и модели угроз объекту.

Пока неизвестно, проводились ли испытания данного комплекса в боевых условиях. Полагаем, что в нем в первую очередь заинтересованы наши военные в Сирии, так как авиабаза Хмеймим подвергалась атакам дронов не один десяток раз.

В настоящее время российским военным удалось отработать эффективную тактику по отражению атак БПЛА на авиабазу. Средства РЭБ блокируют сигнал управления дроном на подлете к базе. Дрон начинает крутиться по кругу на месте, поднимаясь вверх. Затем в дело вступают средства поражения, которые уничтожают его, используя либо ракеты, либо пушки в зависимости от расстояния до цели.

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Военно-промышленный комплекс
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