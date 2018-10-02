Интернет будущего уже в прошлом — политики мешают

Юрий Носов, , 19:47 — REGNUM

Децентрализованный анархичный интернет — звучит очень романтично. Но, на самом деле, только звучит. Этот новый, свободный и неискаженный корпорациями и государством, интернет будет пользоваться инфраструктурой старого — искаженного и испорченного современного интернета.

По существу, этот самый децентрализованный интернет уже почти зародился. Его отдельные компоненты существуют и вполне себе используются. И что самое примечательное, кроме романтиков, им пользуется в основном криминал. Торговля наркотиками, оружием, запрещенный контент, пиратство, скрытие личности, порнография, отмывание и нелегальный оборот денежных средств — это двигатели нового благого интернета.

Впрочем, иного и ожидать не стоило. Стоило бы поговорить только о том, чем вообще в принципиальном смысле он отличается и что это нам всем даст. Ответ на этот вопрос — ничем и ничего. Никакой принципиально новой децентрализации в этом новом светлом интернете будущего не будет.

Или кто-то думает, что у Google или других IT-гигантов нет возможности быстренько охватить новый перспективный (допустим) рынок? Да бросьте! Все возможности есть. Как только число пользователей там перевалит за отметку, интересную для корпораций, они мгновенно туда войдут, как нож в масло.

Государство, как мне кажется, тоже стесняться не будет и, памятуя о том, что было со старым и скучным интернетом, быстренько перебросит свой взор в этот новый и нескучный интернет. А если так, то этот прекрасный интернет не успеет ещё как следует расцвести в анархичном припадке, как уже окажется в лапах всё тех же корпораций и государств с их спецслужбами и тупыми законами.

В этом смысле я бы даже сказал, что такой «анархичный» интернет даже хуже. Как только он будет взят под контроль, бежать уже будет некуда. Ну и ладно. На самом деле, в большинстве случаев это совершенно никого не волнует. Я бы даже сказал, что вот этот анархичный интернет лучше оставить как он есть и не особенно популяризировать. Как раз чтобы оставить этот островок вольницы для романтиков и флибустьеров.

Если он станет популярным, его точно возьмут под контроль и всё кончится. Кроме того, в самой идее этого благого и свободного от цензуры интернета кроется огромный изъян. Он рассчитан на глобальный мир, где для прохождения трафика никто не чинит препятствий. Но я ещё раз отмечу, что инфраструктуру предлагается использовать старую.

Тенденции в мире таковы, что политический глобализм, кажется, подходит к концу. Страны стараются очертить свои территории более отчётливо, в том числе и в интернете. А это значит, что никакого анархичного глобального интернета не будет. Будет в лучшем случае некая федерация нескольких интернетов и там будут какие-то свои локальные хулиганские островки.

То есть, эти грёзы о свободной нейтральной сети под собой имеют довольно скудную почву. В каком-то смысле хорошая попытка, но запоздалая. Да и нельзя её осуществить исключительно на уровне реорганизации взаимодействия в рамках старой инфраструктуры. Вот если бы возник способ отказаться от проводных коммуникаций и появилась бы возможность подключаться от компьютера к компьютеру, минуя промежуточные узлы (где и осуществляется весь контроль), — тогда да, что-то можно было бы построить новое. Но нет ведь такого.

Видится так, что всё-таки сегментация сети будет неизбежно нарастать уже в среднесрочной перспективе. Тут я бы задумался уже, скорее, о том, как будет выглядеть наш сегмент и чем он будет жить. А они там у себя пускай делают, что хотят, как это сейчас происходит в Китае. Специально, конечно, огораживаться ни от кого не нужно. Но думать стоит именно в эту сторону, увы.

Ну, не получается сохранить единство интернета. Не готово ещё человечество к этому. 30 лет просуществовал глобальный интернет как мечта о едином коммуникационном пространстве для всего человечества — и что? Теперь ссориться стали в сотни раз быстрее. Раньше, чтобы поссориться и обматерить друг друга, надо было самолётом лететь или там голубя отправлять — неизвестно долетит ли. А сейчас просто с телефона можно всего, чего угодно, наговорить в камеру, и весь мир увидит.

Проблема не в том, что там не так с интернетом, а в том, что люди так и не научились нормально друг с другом разговаривать и всё так же хотят подавить и подчинить соседа. Мир без заборов просуществовал недолго и глядя, что там делается на соседнем участке, как-то всё больше хочется забор вернуть. Но искренне жаль, да. Это будет болезненно. Но все ведь всё сами видят, не так ли?

Ранее один из «отцов-основателей» интернета Тим Бернерс-Ли заявил в интервью журналу Vanity Fair, что интернет потерпел крах вместо того, чтобы служить человечеству. По данным СМИ, сейчас команда Бернерса-Ли работает над проектом «альтернативного» децентрализованного интернета под кодовым названием DWeb.

На третьем Децентрализованном веб-саммите, который прошел ранее в Сан-Франциско при участии порядка 800 специалистов, Бернерс-Ли представил проект по созданию децентрализованных социальных приложений Solid (social linked data), разработанный в Массачусетском технологическом институте, сообщает ИА REX. «В интернете может существовать другое общество, если мы предоставим людям анонимность и вернём им контроль над их данными. Мы строим целую экосистему», — говорит Бернерс-Ли.