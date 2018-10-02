Автор «Ведьмака» требует от CD Projekt RED деньги за игру

Варшава, , 16:48 — REGNUM Польский автор Анджей Сапковский, создатель успешной книжной саге о ведьмаке Геральте, продал права на своего персонажа всего за $10 тысяч, не веря в возможных успеха компьютерных игр о нём. В результате во всём мире было продано более 33 млн копий игр серии The Witcher. Теперь автор требует от компании разработчика CD Project RED выплаты в размере 6% от общей прибыли серии, что будет равняться 16 млн $. Об этом сообщили представители компании — разработчика: они получили письмо писателя сегодня, 2 октября.

Команда CD Projekt RED заявляет, что у них есть все права на выпуск неограниченного количества игр во вселенной «Ведьмака», и они готовы предоставить все необходимые документы. Также компания отметила, что не желает портить дружеских отношений с автором книг и попробует решить вопрос мирно. Если Анджей Сапковский всё-таки получит запрашиваемую сумму, то это пагубно отразится на работе CD Projekt RED и прежде всего ударит по их грядущему крупному проекту Cyberpank 2077.

Напоминаем, что первая игра в серии The Witcher вышла в 2007 году и была, в целом положительно встречена игроками и критиками. Последняя часть серии The Witcher: Wild Hunt вышла в 2015 года, неоднократно становилась игрой года и всё ещё считается лучшим ролевым проектом в истории по версии многих игровых изданий.

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