Эксперт: Космические грузы — не приоритет для космонавтики, наука важнее

Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Доставка коммерческих грузов не является главной задачей отечественной космонавтики — она должна обеспечивать прежде всего науку, считает популяризатор отечественной космонавтики, организатор интернет-сообщества «Советский Космос», сотрудник ИА REGNUM Максим Цуканов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия вернется на лидирующее место в мире по выводу грузов в космос. По словам Рогозина, второй запуск тяжелой ракеты «Ангара» будет произведен в 2019 году, а с 2021 года в России будет налажено серийное производство этой ракеты-носителя.

Хотелось бы, конечно, надеяться, что обещания пустить в серию «Ангару» с 2021 года не разойдутся с делом. Ракета-носитель «Ангара» тяжелого класса крайне необходима космической отрасли, особенно в свете того, что принято решение остановить производство ракет-носителей «Протон», которые ранее решали задачи с доставкой больших и объёмных грузов.

Однако РН «Ангара А5» (тяжелого класса) запускалась лишь единожды в 2015 году, и дальнейшие ее запуски неоднократно откладывались. Хотелось бы верить, что в 2019 году состоится обещанный второй запуск тяжёлой «Ангары», а вместе с ним решится и задача по возвращению первенства по выводу коммерческих грузов в космическое пространство.

С моей точки зрения, доставка коммерческих грузов не является главной задачей отечественной космонавтики. Космонавтика должна обеспечивать прежде всего науку.

Именно для того, чтобы начать масштабное строительство на орбите или же форсировать изучение околосолнечного пространства нам требуются новые ракеты-носители с неординарными показателями грузоподъемности.

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