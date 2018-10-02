В России запущено производство нейротренажеров для реабилитации пациентов

Москва, , 15:46 — REGNUM Серийный выпуск нейротренажера с технологией виртуальной реальности для реабилитации пациентов, перенесших инсульт и травмы спинного мозга, начал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Об этом 2 октября сообщает пресс-служба предприятия.

Разработанный специалистами комплекс погружает пациента с нарушением двигательной функции в виртуальную среду, в которой совмещается визуальное, слуховое и тактильное воздействие и имитируется процесс ходьбы. Таким образом, нейронные связи пациента восстанавливаются, он «привыкает» к вертикальному положению, что положительно сказывается на его состоянии.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что нейротренажер является высокотехнологичным продуктом, и что его создание стало возможным благодаря трансферу военных технологий в гражданскую сферу. «Мы прогнозируем высокий спрос на ReviVR не только в России, но и за рубежом, где стоимость аналогов значительно выше», — подчеркнул он.

Стоимость тренажера составляет порядка 1,5 млн рублей. Он состоит из очков виртуальной реальности, пневматических манжет и специального программного обеспечения. ReviVR создан при участии ученых Самарского государственного медицинского университета и специалистов ИМЦ концерна «Вега». Устройство стало первой разработкой медицинского вуза, переданной в серийное производство крупной российской корпорации.

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