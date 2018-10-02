В России изобрели устройство, способное «засечь» оператора дрона

Москва, , 15:39 — REGNUM Инженеры входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «Росэлектроника» разработали прибор, позволяющий обнаружить не только беспилотный летательный аппарат, но и местонахождение его оператора. Об этом 2 октября сообщили журналистам в госкорпорации.

Отмечается, что комплекс, получивший название «Черемуха», может определить направление, на котором находятся дрон и его оператор, с погрешностью всего около двух градусов.

В госкорпорации сообщили, что модуль будет интегрирован в комплекс, предназначенный для противодействия беспилотникам. Также в состав комплекса войдут пассивный локатор и модуль радиоэлектронного подавления «Серп».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в России группа разработчиков беспилотных воздушных аппаратов «Кронштадт» представила прототип ударного дрона средней дальности «Орион-E».

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