Стали известны требования для двигателя самолета ПАК ДА

Москва, , 15:17 — REGNUM В России продолжаются работы по разработке ПАК ДА — перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Разрабатывает этот проект ПАО «Туполев» с 2009 года. Стратегический бомбардировщик-ракетоносец пойдет на замену Ту-95 и Ту-160, стоящим на вооружении ВС РФ.

В этом году компания «Туполев» заключила контракт на создание двигателя для этого самолета. Стали известны требования по двигателю для ПАК ДА.

Длительность полета на этом двигателе должна быть не менее тридцати часов. В двигателе предусмотрены как основная, так и дублирующая электронные системы. Он должен устойчиво работать при температуре окружающей среды от минус шестидесяти до плюс пятидесяти градусов по Цельсию. Срок службы двигателя — не менее двенадцати лет, должна быть возможность продлить ресурс его работы до двадцати одного года.

Система в питания топливом и гидромеханическая система оборудования должны выдерживать околонулевые и отрицательные перегрузки до 2,7 g. Кроме всего прочего, изделие должно обладать высокой прочностью, а также стойкостью к поражающим факторам ядерного взрыва.

До этого была информация, что в скором времени «Туполев» начнет строить первые опытные образцы ПАК ДА. Хотя некоторые технические решения, которые применялись на Ту-160М2, будут использованы при создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации, речь идет о создании абсолютно новой боевой машины.