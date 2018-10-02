В сентябре Mitsubishi увеличила свои продажи в России на 75%

Москва, , 15:15 — REGNUM В сентябре 2018 года японский автопроизводитель Mitsubishi смог реализовать в России 4 153 автомобиля. Это на 75% больше чем в сентябре 2017 года. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат».

Что касается периода с января по сентябрь 2018 года, то за это время компания смогла продать в нашей стране 31 203 машины, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Модельный рейтинг Mitsubishi по-прежнему возглавляет кроссовер Oulander.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Mitsubishi дважды в сентябре 2018 года поднимала цены на автомобили. Второй раз машины это компании подорожали на 10−30 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

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