Lexus начнёт продавать свой первый компакт-кроссовер UX в январе 2019 года

Москва, , 15:06 — REGNUM Российские покупатели смогут приобрести новый компакт-кроссовер UX от Lexus уже в январе 2019 года. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Первый компакт-кроссовер японского премиального бренда будет доступен в России в двух версиях. Первая (UX 200) будет оборудована бензиновым мотором объёмом 2 л и вариатором. Вторая (UX 250h) получит гибридную силовую установку четвертого поколения, электронный вариатор и систему полного привода Lexus E-Four.

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Напомним, ранее компания сообщала, что автомобиль поступит на рынок ещё до конца 2018 года. Отмечалось, что покупателям также будет доступна версия F SPORT.

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