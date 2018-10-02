BMW представила в Париже новое поколение седана 3-series

Париж, , 13:40 — REGNUM Автопроизводиель BMW представил в Париже новый седан 3-series и выпустил видеопрезентацию модели. Ролик был опубликован 2 декабря на YouTube-канале компании.

В основе новой машины лежит платформа CLAR, подразумевающая продольное расположение двигателя. Автомобиль получил совершенно новую внешность, эксперты отмечают, что он совсем не похож на своего предшественника.

Сразу после выхода на рынок в моторной гамме модели будут присутствовать три двигателя, предлагающие пять различных вариантов мощности. Будут доступны как бензиновые варианты (184 л. с., 258 л. с.), так и дизельные (150 л. с., 190 л. с.). Также покупатели смогут приобрести автомобиль, оборудованный шестицилиндровым 265-сильным дизельным мотором.

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Напомним, 1 октября ИА REGNUM сообщило, что перед самой премьерой в сеть попали изображения нового BMW 3-series. Поклонники марки получили их из онлайн-конфигуратора.

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