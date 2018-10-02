Mazda снова будет использовать роторные двигатели в производстве машин

Токио, , 13:02 — REGNUM Японская компания Mazda подтвердила информацию о том, что к 2020 году она вновь начнёт выпускать автомобили, в которых будет установлены роторные двигатели. Об этом 2 октября сообщил портал Auto Express.

Стоит отметить, что речь не идёт о полноценных силовых агрегатах. В сети оказались чертежи компактного роторного двигателя Mazda, который будет установлен в гибридной силовой установке. Компания уже запатентовала данное устройство.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM последний роторный двигатель Renesis Mazda выпустила в июне 2012 года. Последним автомобилем, оборудованным роторной силовой установкой, был Mazda RX-8.

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