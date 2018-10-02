Открылся предзаказ игры SoulCalibur VI

Токио, , 13:36 — REGNUM SoulCalubir VI станет 12-ой игрой в серии Soul. Релиз проекта назначен на 10 октября для игровых платформ PC, PS4 и Xbox One, также компания-производитель озвучила цены и комплекты предварительного заказа игры. Об этом сообщил разработчик Bandai Namco сегодня, 2 октября.

Soul — серия видеоигр в жанре трёхмерный файтинг (жанр, имитирующий рукопашный бой на замкнутой арене). Игра станет первой в истории серии, доступной пользователям персональных компьютеров. Одной из особенностей серии является наличие «гостевых» персонажей (представителей других видеоигр). Гостем SoulCalibur VI станет популярный персонаж — ведьмак Геральт из Ривии, образ которого был полностью взят из игры The Witcher 3: Wild Hunt.

Оформить предварительный заказ игры можно уже сейчас. Стандартное издание будет стоить 60$ и включать копию игры и ряд внутриигровых бонусов. Делюкс-издание будет стоить 100$ и, помимо самой игры, будет включать CD-диск с игровым саундтреком и металлический кейс со встроенным проигрывателем. Коллекторское издание обойдётся игрокам в 150$, в него войдёт: делюкс-издание игры, специальный артбук (книга с зарисовками дизайнеров проекта) на 120 страниц и фигурка одного из игровых персонажей.

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