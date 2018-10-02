Компания BMW выложила в сеть видеопрезентацию седьмого поколения 3-series

Париж, , 12:49 — REGNUM Компания BMW официально представила в Париже новое поколение автомобиля третьей серии. Ролик-презентация был опубликован 2 октября на официальном YouTube-канале компании.

Эксперты отмечают, что это совершенно новый автомобиль по всем параметрам, не имеющий ничего общего с предшественниками. Что сразу же бросается в глаза — это передняя часть машины, на которой присутствуют непривычные элементы. Стоит отметить, что «изгиб Хоффмайстера» на месте.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что на первоначальном этапе продаж BMW 3-series будет доступен с тремя вариантами двигателей. Минимальное количество «лошадей», на которое может рассчитывать покупатель — 184. Максимальное — 258.

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