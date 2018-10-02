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Mercedes-Benz представил в Париже «заряженный» хетчбэк A-class

Техника

Мощность силовой установки составляет 302 л. с

Париж, 2 октября 2018, 12:29 — REGNUM  Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил в Париже «заряженную» версию хетчбэка A-class. Автомобиль AMG A35 получил 2-литровый турбированный двигатель. Об этом 2 октября сообщил портал Top Gear Russia.

Мощность силовой установки составляет 302 л. с., значение её показателя крутящего момента равно 400 Нм. Этот двигатель способен разогнать AMG A35 до 250 км/ч. До 100 км/ч он разгоняет его всего за 4,7 сек.

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Напомним, новый A-class компания Mercedes-Benz представила в июле 2018 года. Стандартная версия авто оборудована 1,3-литровым 116-сильный двигателем. Компания позиционирует новый A-class как самый аэродинамически эффективный серийный автомобиль.

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