Mercedes-Benz представил в Париже «заряженный» хетчбэк A-class

Париж, , 12:29 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил в Париже «заряженную» версию хетчбэка A-class. Автомобиль AMG A35 получил 2-литровый турбированный двигатель. Об этом 2 октября сообщил портал Top Gear Russia.

Мощность силовой установки составляет 302 л. с., значение её показателя крутящего момента равно 400 Нм. Этот двигатель способен разогнать AMG A35 до 250 км/ч. До 100 км/ч он разгоняет его всего за 4,7 сек.

Читайте также: В Подмосковье появится 200 точек для подзарядки электромобилей

Напомним, новый A-class компания Mercedes-Benz представила в июле 2018 года. Стандартная версия авто оборудована 1,3-литровым 116-сильный двигателем. Компания позиционирует новый A-class как самый аэродинамически эффективный серийный автомобиль.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: Renault представит в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE

Читайте развитие сюжета: Компания BMW выложила в сеть видеопрезентацию седьмого поколения 3-series