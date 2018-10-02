В сентябре японский авторынок сократился на 4%

Токио, , 11:14 — REGNUM В сентябре 2018 года на авторынке Японии было продано 265 059 легковых автомобилей, что на 4% меньше сентября 2017 года. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат».

В период с января по сентябрь 2018 года в Японии было реализовано 2 млн 212 тыс. 311 автомобилей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи также упали — на 3,4%. В топ-3 брендов позиции распределились следующим образом: Toyota (109 326 ед.), Nissan (35 320 ед.), Honda (34 047 ед.).

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что в августе 2018 года в Японии было продано 200 355 автомобилей. Это на 2,1% больше августа 2017 года.

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