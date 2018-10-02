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Дилеры Porsche начали принимать заявки на новый кроссовер Macan

Техника

Машина оборудована 245-сильным турбированным мотором

Дилеры Porsche начали принимать заявки на новый кроссовер Macan
ZexonaZ
Салон Porsche Macan

Москва, 2 октября 2018, 10:58 — REGNUM  Новый Porsche Macan уже можно заказать в России, дилеры начали принимать заявки. Базовая версия автомобиля обойдётся покупателям в 3 млн 729 тыс. рублей. Об этом 2 октября сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского офиса марки.

Новый Macan оборудован турбированным бензиновым мотором, мощность которого составляет 245 л. с. Усилия на колёса передаёт коробка Porsche Doppelkupplung (PDK) на семь скоростей.

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Напомним, до 100 км/ч новый Macan разгоняется за 6,7 сек. Максимальная скорость, которую может развить компакт-кроссовер — 225 км/ч.

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