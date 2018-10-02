«Ужас скрыт во тьме глубин»: Хэллоуин начинается в игре Overwatch

Ирвайн, США, , 10:22 — REGNUM Компания Blizzard анонсировала новое крупное игровое событие в популярном онлайн шутере от первого лица (жанр игр, строящийся на стрельбе из огнестрельного оружия) Overwatch. Игра будет видоизменена в стилистике октябрьского праздника Хэллоуин. Мероприятие начнётся 9 октября и завершится 31 октября.

Разработчики пока не раскрывают подробностей игрового события, а в своём Twitter-аккаунте они оставили загадку для игроков:

https://twitter.com/OverwatchRU/status/1046746769210699776

Разгадкой к посланию разработчиков может оказаться как новая игровая карта, так и новый соревновательный режим.

Событие в честь Дня всех святых стало традицией в игре Overwatch. В честь Хэллоуина 2017 в игре были введены десятки новых скинов (обликов для персонажей), визуально изменены декорации на игровых картах и введён игровой режим PVE (игроки против окружения).

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