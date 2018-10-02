Рогозин пообещал вывести Россию в лидеры на рынке запусков в космос

Москва, , 08:51 — REGNUM Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия вернется на лидирующее место в мире по выводу грузов в космос. Об этом глава ведомства заявил в эфире «Первого канала».

По словам Рогозина, второй запуск тяжелой ракеты «Ангара» будет произведен в 2019 году, а с 2021 года в России будет налажено серийное производство этой ракеты-носителя.

«Мы вернемся и станем снова первыми, я вам обещаю», — подчеркнул глава Роскосмоса, говоря о рынке запусков полезных нагрузок.

Также Рогозин сообщил, что в ведомстве состоялось первое совещание по вопросам создания сверхтяжелой ракеты-носителя, которую планируется запустить в 2028 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что госкорпорацией Роскосмос начато проектирование новой ракеты сверхтяжёлого класса.

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