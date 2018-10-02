Представлен новый спортивный автомобиль LMPH2G на водороде

Брюссель, , 08:44 — REGNUM Представлен новый спортивный автомобиль LMPH2G на водородных топливных элементах. Его первый заезд состоялся на бельгийской трассе Спа-Франкоршам. Видео с презентации было опубликовано 1 октября на портале Motor.

Автомобиль создавал клуб Automobile Club de l'Ouest, который является организатором «24-х часов Ле-Мана». В основу машины легла модель Adess LMP3 от компании Green GT. Отмечается, что машина оборудована четырьмя электродвигателями, которые в сумме дают 653 л. с. мощности. Автомобиль может разогнаться до скорости 300 км/ч.

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Напомним, в 2016 году компания Pininfarina выпустила гоночный автомобиль H2 Speed, который также представлял собой машину на водородных топливных элементах. Мощность силовой установки этого авто была равна 503 л. с.

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