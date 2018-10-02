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Опубликованы требования к двигателю для ПАК ДА

Техника

Двигатель должен выдерживать 30-часовой полет, работать при перепадах температур от -60 до +50 °C, и быть «стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва»

Опубликованы требования к двигателю для ПАК ДА
Иллюстрация: Mil.m4.cn
Макет новейшего ракетоносца ПАК ДА

Москва, 2 октября 2018, 08:26 — REGNUM  На сайте госзакупок размещены конкурсы на опытно-конструкторские работы (ОКР) по двигателю для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, иначе «изделие 80»), передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что сведения, опубликованные в конкурсных заявках, подтверждены источниками в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Согласно документам, двигатель должен выдерживать 30-часовой полет, работать при перепадах температур от — 60 до +50 °C, и быть «стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что конструкторы КБ «Туполев» приступили к проектированию перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который будет построен по схеме «летающее крыло».

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