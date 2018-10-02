Спутник для изучения северного сияния может быть запущен в 2019 году

Москва, , 07:55 — REGNUM В первом квартале 2019 года Роскосмос может осуществить запуск двух спутников, которые в настоящее время собирают сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) им. Скобельцына МГУ вместе со студентами физического факультета МГУ. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба института.

Отмечается, что работа ведется над двумя космическими аппаратами класса «кубсат» размером 10×10 см и весом не более 1 кг. Несмотря на относительно малые размеры, такие спутники способны решать серьезные научные задачи, отметили в институте.

Один из аппаратов будет обеспечивать мониторинг полярных сияний с помощью оптических детекторов, а второй «позволит регистрировать вспышки гамма-излучений как из далеких областей Вселенной, так и возникающих в глубине атмосферы нашей планеты с помощью гамма-спектрометров, а также обеспечит мониторинг радиационной обстановки в околоземном пространстве».

Также в НИИ отметили, что указанные работы ведутся в содружестве с французским университетом Гренобль Альпы (University Grenoble Alpe) и Германской аэрокосмической компанией (German Aerospace Company).