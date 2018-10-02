Немецкое ателье «растянуло» и бронировало Rolls-Royce Cullinan

Берлин, , 07:46 — REGNUM Немецкое ателье Klassen представило удлиненную версию автомобиля Rolls-Royce Cullinan. Общая длина машины после такого удлиннения составила 6357 мм. Об этом 1 октября сообщил портал Motor1.

Колёсная база автомобиля равна 4311 мм. Cullinan не просто удлинили, его ещё и бронировали до 7 класса. Стоимость машины составляет € 1,8 млн или $2,08 млн по текущему курсу. Стоит отметить, что цена стандартного Rolls-Royce Cullinan в США начинается от $325 тыс.

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Напомним, компания Klassen специализируется на «растяжке» автомобилей класса high-end. Ранее она выпускала удлиненные версии таких автомобилей, как Mercedes-Maybach S-Class, Range Rover, Bentley Bentayga и Mercedes G-Class.

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