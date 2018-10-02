Вторник, 2 Октября 2018 года
08:32:36 МСК

Немецкое ателье «растянуло» и бронировало Rolls-Royce Cullinan

Техника

Стоимость машины составила более $2 млн

Берлин, 2 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Немецкое ателье Klassen представило удлиненную версию автомобиля Rolls-Royce Cullinan. Общая длина машины после такого удлиннения составила 6357 мм. Об этом 1 октября сообщил портал Motor1.

Колёсная база автомобиля равна 4311 мм. Cullinan не просто удлинили, его ещё и бронировали до 7 класса. Стоимость машины составляет € 1,8 млн или $2,08 млн по текущему курсу. Стоит отметить, что цена стандартного Rolls-Royce Cullinan в США начинается от $325 тыс.

Читайте также: Volkswagen назвал цены внедорожной версии кроссовера Tiguan

Напомним, компания Klassen специализируется на «растяжке» автомобилей класса high-end. Ранее она выпускала удлиненные версии таких автомобилей, как Mercedes-Maybach S-Class, Range Rover, Bentley Bentayga и Mercedes G-Class.

Читайте ранее в этом сюжете: Skoda официально представила концепт Vision RS

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить