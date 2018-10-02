Skoda официально представила концепт Vision RS

Млада-Болеслав, Чехия, , 07:24 — REGNUM Компания Skoda официально представила концепт-кар Vision RS, который будет показан широкой публике на предстоящем автосалоне в Париже. Об этом 1 октября сообщил портал Motor1.

https://twitter.com/Motor1com/status/1046780469130465280

Автопроизводитель выложил в сеть новые изображения модели. Она получила гибридный двигатель, частью которого является 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л. с. и электромотор. Стоит отметить: по внешнему виду Vision RS можно понять, в каком направлении будет двигаться Skoda в плане дизайна моделей и как примерно будет выглядеть новый Rapid.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что суммарная мощность силовой установки Vision RS будет равна 245 л. с. До 100 км/ч машина будет разгоняться за 7,1 сек, её максимальная скорость составит 210 км/ч. На одном заряде аккумулятора и электромоторе автомобиль сможет проехать 70 км.

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